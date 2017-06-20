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Общество

Противопожарный рейд прошел в куньинском лесу

20 июня прошел противопожарный рейд вблизи деревень Жуково и Михайловское Куньинского района, на территории Жижицкого участкового лесничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «правила поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности в лесах», проинструктированы 10 человек. 

Местные жители ознакомились с правилами противопожарного режима в РФ и пожарной безопасности в лесах. Также специалисты разъяснили им санкции административного и уголовного кодексов РФ, применяемые к нарушителям этих требований.

 

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