Противопожарный рейд прошел в куньинском лесу

20:50, 20 июня 2017, ПАИ

20 июня прошел противопожарный рейд вблизи деревень Жуково и Михайловское Куньинского района, на территории Жижицкого участкового лесничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «правила поведения в лесу», «Правила пожарной безопасности в лесах», проинструктированы 10 человек.

Местные жители ознакомились с правилами противопожарного режима в РФ и пожарной безопасности в лесах. Также специалисты разъяснили им санкции административного и уголовного кодексов РФ, применяемые к нарушителям этих требований.