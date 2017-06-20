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Общество

В Госдуму внесен проект об обязательной дактилоскопии мигрантов

МВД России внесло в Госдуму проект федерального закона, предлагающий дактилоскопировать и фотографировать мигрантов сразу при регистрации по месту жительства или пребывания. Об этом сообщил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра МВД Александр Горовой, передает РИА Новости.

Ранее замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся несколько проектов по совершенствованию миграционного законодательства.

«МВД внесён проект федерального закона, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания», — сказал А. Горовой.

По его словам, проект вносится в связи с выявлением в прошлом году 26 тысяч мигрантов, пытавшихся пересечь границу РФ по чужим документам: «Мы только за прошлый год в результате проверки по базам «Папиллон», системой дактилоскопирования следов пальцев рук, выявили 26 тысяч граждан иностранных государств, это в большей степени страны Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России».

 

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