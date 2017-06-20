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Общество

«ЖКХ Контроль» планирует превратить в экспертов псковичей-собственников квартир

В некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль» планируют превратить псковичей-собственников квартир в многоэтажках в экспертов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре устойчивого развития Псковской области.

Региональный центр «ЖКХ Контроль» в Псковской области  уже составил первые списки консультантов, прошедших обучение по методике, разработанной в национальном центре «ЖКХ Контроль».  «Но прелесть программы в том, что любой желающий (имеющий доступ в интернет) может присоединиться к ней в любой момент – как для поиска ответов на собственные вопросы в сфере ЖКХ, так и для полного прохождения курса и получения сертификата «жилищного консультанта», - отметили в НП «ЖКХ Контроль».

Обучение и тестирование проходят бесплатно – проект, направленный на формирование грамотных граждан, прежде всего в глубинке, финансирует фонд «Перспектива»

Обучившись, консультанты  будут оказывать квалифицированную помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг и проводить работу по жилищному просвещению. Всего будут подготовлены не менее 1000 специалистов, работающих как минимум в 500 муниципальных образованиях 45 субъектов РФ.

«Мы уже получили подтверждение более чем от полутора тысяч граждан, желающих участвовать. И не все обратившиеся - новички», —сказала исполнительный директор НП «ЖКХ  Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, за время работы региональные центры провели тысячи образовательных семинаров, совещаний и круглых столов. Среди слушателей были в основном председатели ТСЖ, советов домов и активные собственники.

Сейчас «ЖКХ Контроль» организует дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести порядок в своем доме и городе. Выразить свое желание обучиться можно, заполнив анкету на сайте организации.

В НП «ЖКХ Контроль» считают, что, в первую очередь, занятия будут интересны тем, кто хочет расширить свою компетенцию в вопросах управления жильем, научиться грамотно и аргументировано отстаивать свои права в диалоге с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, рационально использовать общедомовое имущество и разбираться в вопросах капитального ремонта. Семинары рассчитаны на широкую аудиторию: материал изложен в простой и доступной форме, занятия ведут эксперты с многолетним опытом практической работы в отрасли. 

Программа включает 10 вебинаров, которые можно посмотреть на сайте НП «ЖКХ Контроль» в разделе «Образовательный проект: Стань жилищным консультантом»

Тем, у кого нет возможности проходить обучение, а необходимо получить ответы на интересующие вопросы, следует обращаться в региональный центр «ЖКХ Контроль» в Пскове по телефону 8 (953) 235 67 67. 

 

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