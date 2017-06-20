0
21:25
Второе чтение закона об обращении с животными перенесено на июль
19:07
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
18:00
232 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
14:43
Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
13:19
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
12:53
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
09:42
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
Еще новости
Общество

Минтруд предложил россиянам новый график выходных и праздничных дней

Министерство труда и социальной защиты представил на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год. Об этом сообщает «Российская газета». 

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативно-правовых актов, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни - 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая.

Также предполагается перенос дней отдыха с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Кроме того, в 2018 году россиянам предлагается отдохнуть с 23 по 25 февраля - в честь Дня защитника Отечества, с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня, с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда, и 9 мая, в День Победы, который выпадет на среду,

Выходными также будут дни с 10 по 12 июня, когда отмечается День России, и с 3 по 5 ноября – в связи с празднованием Дня народного единства. 

То есть, всего россияне получат в 2018 году 28 дней «каникул». 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Второе чтение закона об обращении с животными перенесено на июль
20 июня 2017
Второе чтение закона об обращении с животными перенесено на июль
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
20 июня 2017
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
232 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю
20 июня 2017
232 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области за прошедшую неделю 1
Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
20 июня 2017
Фотоконкурс по итогам международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках продлён до 25 июня
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
20 июня 2017
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье 6
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
20 июня 2017
Турчак возглавил созданную при обладминистрации комиссию по безопасности дорожного движения
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса
20 июня 2017
«Комсомолка» отвезёт псковичей в два жилых комплекса 3
Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими
20 июня 2017
Квадратные метры в псковских «однушках» остаются самыми дорогими

Идет загрузка...