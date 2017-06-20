Минтруд предложил россиянам новый график выходных и праздничных дней

20:37, 20 июня 2017, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты представил на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативно-правовых актов, новогодние каникулы в следующем году продлятся с 30 декабря по 8 января. Праздничные дни - 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая.

Также предполагается перенос дней отдыха с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Кроме того, в 2018 году россиянам предлагается отдохнуть с 23 по 25 февраля - в честь Дня защитника Отечества, с 8 по 11 марта - в честь Международного женского дня, с 29 апреля по 2 мая - в честь Праздника весны и труда, и 9 мая, в День Победы, который выпадет на среду,

Выходными также будут дни с 10 по 12 июня, когда отмечается День России, и с 3 по 5 ноября – в связи с празднованием Дня народного единства.

То есть, всего россияне получат в 2018 году 28 дней «каникул».