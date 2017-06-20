МИД России разработает ответные меры на новые санкции США

21:11, 20 июня 2017, ПАИ

МИД начал разработку ответных мер после введения Вашингтоном новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД Сергея Рябкова.

«Мы об этом (шаге США — прим. ред.) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер», — сказал С. Рябков.

Он отметил, что Москва неоднократно на разных уровнях подчеркивала, «что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям». «Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя», — заявил замминистра.

По его словам, очередное расширение антироссийских мер не окажет влияние на курс Москвы, граждане и компании от них тоже не пострадают. «Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно», - заверил он.

Как сказал замглавы МИД, Вашингтон, расширяя антироссийские санкции, «сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта в Донбассе и заинтересован в срыве Минских соглашений.

«Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям», — добавил Сергей Рябков.

Напомним, 20 июня Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму. В список попали чиновники, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров.