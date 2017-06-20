Второе чтение закона об обращении с животными перенесено на июль

21:25, 20 июня 2017, ПАИ

Рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта об ответственном обращении с животными перенесено на июль. Об этом решении сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, на какой срок переносится, А. Жуков сказал: «Есть целый ряд вопросов, по которым нет согласования между нашим комитетом и правительством. Я думаю в июле. В начале июля комитет еще раз рассмотрит эти вопросы».

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» осенью 2010 года внесла в Госдуму группа депутатов пятого созыва, в марте 2011 года он был принят в первом чтении.

В апреле текущего года глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева сообщила, что в этот проект закона, который «пролежал в Госдуме почти шесть лет», внесены уже 300 поправок. Она отметила, что в Госдуме не торопятся принимать закон, потому что он должен быть «не быстрым, а рабочим».

«В качестве примера спорный вопрос: мы полностью запрещаем «контактные зоопарки», где можно гладить животных, или запрещаем только в отношении диких животных? А диких запрещаем всех? Понятно, что тигры, леопарды в доме содержаться не должны. А ежик? Он ведь тоже дикое животное», - пояснила О. Тимофеева.