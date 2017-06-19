О будущем проекта «Кортеж» рассказал Денис Мантуров

22:39, 20 июня 2017, ПАИ

На базе автомоторного института «НАМИ» будет налажено производство автомобилей российского проекта «Кортеж». Как сообщил в интервью «России 24» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это позволит уже через пять лет выпускать более одной тысячи машин в год, передает газета «Известия».

Д. Мантуров считает, что потребность и спрос на отечественные автомобили будут расти. Минтранс готов реализовывать кооперационные индустриальные связи с российскими производителями, либо же объемы производства будут увеличивать на дополнительной индустриальной площадке.

Глава ведомства отметил, что в декабре 2017 года 16 первых автомобилей будут переданы ФСО России. В рамках проекта будут производить машины всех линеек.

Также в министерстве планируют после выпуска внедорожника предоставить партнерам право производства этих моделей. В будущем Минтранс рассчитывает выпускать пять тысяч внедорожников ежегодно.