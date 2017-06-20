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Общество

Производство водки в России выросло на четверть

С начала 2017 года производство водки в России увеличилось на 26,1%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

При этом данные ведомства по месяцам показывают разнонаправленную динамику. В мае было произведено 6,1 млн декалитров (дал) водки, что, наоборот, на 5,2% меньше, чем в мае 2016 года.

Предприятия по производству коньяка произвели в прошлом месяце 639 тыс. дал коньяка, что на 10,5% больше, чем в минувшем году. За пять месяцев производство этого напитка увеличилось на 18,5%.

Росстат также определил, что производство питьевой воды в мае выросло до 602 млн бутылок, то есть за пять месяцев произошел рост на 7,8%. Производство других безалкогольных напитков за пять месяцев увеличилось на 0,6%.

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