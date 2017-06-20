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Общество

Общественная палата состоялась и занимается своим делом, заявил президент России

Общественная плата РФ состоялась как важный институт, занимающийся своим делом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами ОП нового созыва 20 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с вами знаем, как оценивается работа Общественной палаты. Но я глубоко убежден, что при всех критических замечаниях, - они мне тоже хорошо известны, - Общественная палата состоялась, и она занимается своим делом», - сказал российский лидер. Он поздравил всех собравшихся с формированием нового состава ОП и пожелал успехов в работе.

«А какое у нее свое дело? Она не должна подменять собой ни правительство, ни парламент, у нее должна быть своя ниша. И эту нишу она занимает», - отметил государства и добавил, что к основным функциям ОП относится общественный контроль и взаимодействие с людьми.

В ходе встречи один из участников отметил, что закон об ОП не позволяет ей без посредников подавать иски в защиту неопределенного круга лиц, и попросил помочь в решении данного вопроса. «Давайте вернемся к этому еще раз. Посмотрим, как купировать эти озабоченности юристов, и в то же время развязать эту проблему таким образом, чтобы для Общественной палаты было возможно более эффективно реализовывать свои полномочия», - ответил президент, отметив, что «у юристов есть определенные опасения с возможной процедурой предъявления исков неопределенному кругу лиц».

 

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