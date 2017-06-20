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Общество

Реальные доходы россиян замедлили темпы падения

Реальные располагаемые доходы россиян замедлили темпы падения, свидетельствуют данные Росстата. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным официальной статистики, опубликованной 20 июня, в мае показатель сократился к прошлому году только на 0,4%.

Среднемесячная заработная плата россиян в мае 2017 года, по оценке Росстата, составила 40,6 тыс. рублей. Это на 7,9% больше, чем год назад. 

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

 

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