Реальные доходы россиян замедлили темпы падения

22:09, 20 июня 2017, ПАИ

Реальные располагаемые доходы россиян замедлили темпы падения, свидетельствуют данные Росстата. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным официальной статистики, опубликованной 20 июня, в мае показатель сократился к прошлому году только на 0,4%.

Среднемесячная заработная плата россиян в мае 2017 года, по оценке Росстата, составила 40,6 тыс. рублей. Это на 7,9% больше, чем год назад.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.