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Общество

Минтруд лишил многодетных матерей права распоряжаться отпуском

Зафиксированное в Трудовом кодексе РФ право матерей двух и более детей брать оплачиваемый отпуск в любое время аннулировано. Об этом пишет газета «Известия».

Право отдыхать в любое удобное время матерям двух и более детей в возрасте до 12 лет было зафиксировано в постановлении Совмина СССР от 1981 года, которое перешло в современный ТК. Однако оно было признано утратившим силу.

«Дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике», — рассказала член комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.

В свою очередь представитель сообщества многодетных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых считает, что эта мера социальной поддержки должна быть сохранена.

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