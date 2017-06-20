Русофобской одержимостью назвал новые санкции США глава МИД России

08:27, 21 июня 2017, ПАИ

Русофобская одержимость в США переходит все грани, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя расширение американских санкций в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Атмосферу это [новые санкции — прим. ред.], конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она по-моему у серьезных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности», - сказал российский министр.

Он добавил: « оэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. [Президент Украины Петр — прим. ред.] Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России».