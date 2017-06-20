Великолукский уклонист предстанет перед судом

09:05, 21 июня 2017, ПАИ

Великолучанин предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 28 апреля жителю города Великие Луки, подлежащему призыву на военную службу в ряды Вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации, была вручена повестка о явке в военный комиссариат. Однако призывник без уважительных причин не явился по вызову.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 328 РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.