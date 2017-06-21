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Общество

По решению суда работникам псковского ООО «Промснаб» выплатили долги по зарплате

По требованию прокурора города Пскова в ООО «Промснаб» устранены нарушения прав граждан на своевременную оплату труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что 15-ти работникам предприятия несвоевременно выплачена заработная плата за март на общую сумму 84 тысячи рублей. В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, лицом, ранее подвергнутым  административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Мировой суд привлёк директора компании к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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