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Упавшие деревья убирали вчера спасатели на Застенной, Свердлова и Ленинградском шоссе

20 июня спасатели убирали упавшие деревья по трем адресам в Пскове, стало известно Псковскому агентству информации.

В 20:20 сотрудники МЧС выезжали на улицу Застенную, 14, где дерево упало на автомобиль. В 22:55 они убирали перегородившее проезжую часть дерево на Ленинградском шоссе, 6. В 00:55 аналогичные работы проводились на улице Свердлова, 50.

Кроме того, вчера в 20:27 помощь спасателей потребовалась в деревне Серёдка Псковского района, там упавшее дерево тоже мешало проезду.
 

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