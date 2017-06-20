Упавшие деревья убирали вчера спасатели на Застенной, Свердлова и Ленинградском шоссе

09:08, 21 июня 2017, ПАИ

20 июня спасатели убирали упавшие деревья по трем адресам в Пскове, стало известно Псковскому агентству информации.

В 20:20 сотрудники МЧС выезжали на улицу Застенную, 14, где дерево упало на автомобиль. В 22:55 они убирали перегородившее проезжую часть дерево на Ленинградском шоссе, 6. В 00:55 аналогичные работы проводились на улице Свердлова, 50.

Кроме того, вчера в 20:27 помощь спасателей потребовалась в деревне Серёдка Псковского района, там упавшее дерево тоже мешало проезду.

