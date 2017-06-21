Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области

09:18, 21 июня 2017, ПАИ

В рамках проведения полевого выхода с подразделениями специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области, военнослужащие отработали задачи по ликвидации условного вооруженного формирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По замыслу тренировки населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов, был захвачен условными террористами. Перед началом активных действий военнослужащие провели разведку местности с помощью оптико-электронного комплекса «Интриган» и беспилотного летательного аппарата «Леер», в результате чего были получены необходимые данные о противнике.

Для освобождения «заложников» спецназ выполнил блокирование населенного пункта, затем в ходе скоротечной операции уничтожил условное НВФ и вышел в район эвакуации.

Полевые выходы для подразделений специального назначения ЗВО – часть непрерывного процесса боевой учебы. В ходе их проведения спецназовцы учатся действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.