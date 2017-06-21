Строительство на Плехановском посаде, 40 в Пскове вызвало возражение

09:38, 21 июня 2017, ПАИ

В городской Думе под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова прошли публичные слушания, на которых обсуждались вопросы градостроительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объекта на улице Плехановский посад, 40. Заявители планируют построить жилой дом на месте некогда стоявшего там старого здания. Однако это вызвало возражение представителей владельцев соседнего участка. Окончательное обсуждение вопроса вынесено на комиссию по землепользованию и застройке с привлечением специалистов Государственного комитета Псковской области по охране культурного наследия, а также всех заинтересованных сторон.

Второй заявитель обратился с подобным вопросом, он попросил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка на Октябрьском проспекте, 10-А. Этот вопрос получил положительную рекомендацию с условием, исключающим возникновение опасности для соседнего административного здания Центробанка.

Кроме того, участники публичных слушаний обсудили возможность предоставления разрешения на использование земельного участка расположенного на пересечении улиц Юности и Инженерной для строительства гаражей. Они рекомендовали вынести вопрос на комиссию и рассмотреть с учетом замечаний Управления по градостроительной деятельности администрации города.

По четвертому вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на улице Карла Маркса, 9-А была выработана положительная рекомендация администрации Пскова.