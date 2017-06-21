0
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
12:30
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
11:18
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
10:53
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
10:00
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
09:18
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
08:21
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
Еще новости
Общество

Строительство на Плехановском посаде, 40 в Пскове вызвало возражение

В городской Думе под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова прошли публичные слушания, на которых обсуждались вопросы градостроительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства объекта на улице Плехановский посад, 40. Заявители планируют построить жилой дом на месте некогда стоявшего там старого здания. Однако это вызвало возражение представителей владельцев соседнего участка. Окончательное обсуждение вопроса вынесено на комиссию по землепользованию и застройке с привлечением специалистов Государственного комитета Псковской области по охране культурного наследия, а также всех заинтересованных сторон.

Второй заявитель обратился с подобным вопросом, он попросил предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка на Октябрьском проспекте, 10-А. Этот вопрос получил положительную рекомендацию с условием, исключающим возникновение опасности для соседнего административного здания Центробанка.

Кроме того, участники публичных слушаний обсудили возможность предоставления разрешения на использование земельного участка расположенного на пересечении улиц Юности и Инженерной для строительства гаражей. Они рекомендовали вынести вопрос на комиссию и рассмотреть с учетом замечаний Управления по градостроительной деятельности администрации города.

Фото pskovgorod.ru

По четвертому вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на улице Карла Маркса, 9-А была выработана положительная рекомендация администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 2
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня 2017
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
21 июня 2017
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
21 июня 2017
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
21 июня 2017
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки 1
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня
20 июня 2017
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня

Идет загрузка...