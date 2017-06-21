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Общество

В Псковской области спецназ ЗВО ликвидировал условное вооруженное формирование

В рамках проведения полевого выхода с подразделениями специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области, военнослужащие отработали задачи по ликвидации условного вооруженного формирования, сообщает glasnarod.ru.

По замыслу тренировки населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов, был захвачен условными террористами. Перед началом активных действий военнослужащие провели разведку местности с помощью оптико-электронного комплекса «Интриган» и беспилотного летательного аппарата «Леер», в результате чего были получены необходимые данные о противнике.

Для освобождения «заложников» спецназ выполнил блокирование населенного пункта, затем в ходе скоротечной операции уничтожил условное НВФ и вышел в район эвакуации.

Полевые выходы для подразделений специального назначения ЗВО – часть непрерывного процесса боевой учебы. В ходе их проведения спецназовцы учатся действовать в условиях максимально приближенных к боевым.

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