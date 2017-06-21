На приём к должностным лицам филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» могут попасть псковичи

20:52, 21 июня 2017, ПАИ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области ведет активную работу с обращениями граждан, как в письменной форме, так и в устной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, с этой целью проходят личные приемы граждан руководством и начальниками структурных подразделений филиала.

Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов.

Псковичи могут попасть на приём к директору филиала А. Кофиади – по четвергам с 14:00 до 18.00; заместителю директора В. Никину – по вторникам с 10:00 до 13:00; заместителю директора - главному технологу М. Аршиновой – по средам с 10:00 до 13:00. Также приёмы проводят начальник отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 1 Н. Григорьева – по вторникам с 14:00 до 17:00; начальник отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 2 И. Ояотс – по вторникам с 10:00 до 13:00; начальник отдела подготовки сведений Н. Смолковская – по четвергам с 14:00 до 17:00; начальник отдела определения кадастровой стоимости В. Друянкина – по средам с 10:00 до 13:00; начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН, нормализации баз данных и инфраструктуры пространственных данных Е. Шефова – по четвергам с 10:00 до 13:00; начальник межрайонного отдела В. Иванова – по средам с 10:00 до 13:00; начальник отдела правового и кадрового обеспечения Н. Маркова – по вторникам с 10:00 до 13:00; начальник отдела ведения архива Н. Волкова – по средам с 14:00 до 17:00.

Запись на личный прием осуществляется по телефону: (8112) 686-000.

Более подробную информацию по вопросу организации и ведения личного приема в филиале можно получить здесь.