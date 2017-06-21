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Экономика

2,5 тонны говядины не смог провезти белорус через псковскую границу

20 июня в Себежском районе запретили движение автомобиля, в котором белорус перевозил в Ленинградскую область говядину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осуществлении ветеринарного контроля должностные лица управления обнаружили в автомобиле говядину в четвертинах тёмно-красного цвета, уложенную навалом, переложенную и накрытую картоном, на двух четвертинах имелись следы нечитаемых клейм. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила +5,9 градуса, в грузовом отсеке транспортного средства - +16 градусов. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала, как и ветеринарные и товаротранспортные документы на товар. Кроме того, перевозка говядины осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (картон).

Взвешивание товара не проводилось. По информации, представленной водителем, являющимся гражданином Белоруссии, он перевозил в Ленинградскую область около 2,5 тонн принадлежащего ему товара, приобретенного в Витебской области.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини; товар возвращен в Белоруссии.

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