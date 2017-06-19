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Экономика

Из-за технической ошибки в Псковской области запретили выпуск мороженого из Латвии

На одном из складов временного хранения в Псковской области запрещен выпуск более 4,5 тонн мороженого, произведенного предприятием Латвии и поступившего через многосторонний автомобильный пункт пропуск Убылинка (Пыталовский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru/

Причиной запрета выпуска товара послужило то, что в приложении к ветеринарному сертификату Латвии предприятие Литвы, заявленное как экспортер сырья, отсутствовало в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

20 июня выпуск товара был разрешен в соответствии с Реестром, размещенным на официальном сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, который ранее отсутствовал на указанном портале по техническим причинам.

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