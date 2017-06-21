В Великолукском районе дорожные полицейские провели акцию «Безопасные каникулы»

10:15, 21 июня 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области организовала профилактическое мероприятие в летнем школьном лагере Лычёвской школы в Великолукском районе. Акция проходила под хэштегом #Безопасныеканикулы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участники акции с помощью ярких плакатов призывали водителей пропускать пешеходов, напоминали о правилах стоянки автомобилистам, припарковавшим свои машины рядом с пешеходными переходами или на них, распространяли информационные буклеты и тематические памятки. Школьники проводили беседы о безопасном поведении на дорогах и раздавали наглядную агитацию пешеходам.

Целью этой акции стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе детей.