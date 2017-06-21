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Общество

Опасные колонки обнаружила прокуратура в Стругах Красных

Прокуратура Стругокрасненского района выявила существенные нарушения в деятельности МП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что предприятие не обеспечивает надлежащее техническое состояние водозаборных колонок. Прокуратура обнаружила, что деревянные люки колонок, расположенных на улицах Крестьянской, Советской, Жертв Революции, Победы, находятся в крайне ветхом состоянии, имеют значительные повреждения, не прикручены и, соответственно, плотно не покрывают отверстие люка.

Такое техническое состояние колонок исключает их безопасную эксплуатацию, резюмировали в прокуратуре и направили в адрес директора МП «ЖКХ» представление об устранении нарушений закона.

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