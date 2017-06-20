В Дно повторно задержан нетрезвый водитель

10:37, 21 июня 2017, ПАИ

В Дно задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 20 июня в Дно на улице Карла Либкнехта полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2108. Выяснилось, что управлял легковушкой 28-летний житель Дновского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.