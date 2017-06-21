Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ

10:53, 21 июня 2017, ПАИ

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв занял должность в новом составе Общественной палаты РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Андрей Царёв стал первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

19 июня прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации VI состава. Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом Президента Российской Федерации, 84 — делегированы общественными палатами субъектов Российской Федерации и 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. В результате состав палаты обновился на 65%. В таком виде она будет работать до 2020 года.

Кандидат педагогических наук Андрей Царёв уже более 20 лет работает с детьми с тяжёлыми нарушениями развития, которые раньше считались необучаемыми. Специально для этого при ЦЛП созданы интеграционные мастерские.

Сначала ребят готовят к работе в тренировочном отделении. В дальнейшем есть возможность заниматься деревообработкой, мастерить игрушки, столики, скамейки. Действуют швейное отделение, прачечная, картонажно-переплетная мастерская, которые принимают заказы от различных городских организаций.

Андрей Царёв вместе с коллегами даёт воспитанникам центра опыт самостоятельного проживания вне семьи, при поддержке педагогов. Помогает ребятам осваивать быт, приобретать навыки общения, организует их отдых.