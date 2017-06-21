0
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
12:30
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
11:18
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
10:53
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
10:00
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
09:18
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
08:21
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
Еще новости
Общество

Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв занял должность в новом составе Общественной палаты РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Андрей Царёв стал первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

19 июня прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации VI состава. Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом Президента Российской Федерации, 84 — делегированы общественными палатами субъектов Российской Федерации и 43 члена были отобраны из 403 кандидатов от НКО путем голосования. В результате состав палаты обновился на 65%. В таком виде она будет работать до 2020 года.

Кандидат педагогических наук Андрей Царёв уже более 20 лет работает с детьми с тяжёлыми нарушениями развития, которые раньше считались необучаемыми. Специально для этого при ЦЛП созданы интеграционные мастерские.

Сначала ребят готовят к работе в тренировочном отделении. В дальнейшем есть возможность заниматься деревообработкой, мастерить игрушки, столики, скамейки. Действуют швейное отделение, прачечная, картонажно-переплетная мастерская, которые принимают заказы от различных городских организаций.

Андрей Царёв вместе с коллегами даёт воспитанникам центра опыт самостоятельного проживания вне семьи, при поддержке педагогов. Помогает ребятам осваивать быт, приобретать навыки общения, организует их отдых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 2
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня 2017
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
21 июня 2017
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
21 июня 2017
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
21 июня 2017
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки 1
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня
20 июня 2017
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня

Идет загрузка...