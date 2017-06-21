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Общество

9 млн рублей планируется вложить в ремонт улицы Загородной в Дно

В городе Дно будет отремонтирована улица Загородная на участке от улицы Калинина до дома № 35. Ауцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 9 млн 28 тысяч 717 рублей. Источник финансирования — бюджет района, субсидии из казны региона на
поддержку подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования на 2017-2021 годы».

Подрядчик должен обновить дорожное покрытие, искусственные сооружения, водопропускные трубы, укрепить обочины. Срок выполнения работ — до 30 июня.
 

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