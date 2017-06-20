22 июня в Пскове начнётся суд над убийцей четырёх человек

11:05, 21 июня 2017, ПАИ

22 июня Псковский областной суд начнёт слушание по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Великих Лук по обвинению в убийстве четырех человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе суда Юлия Пронь.

Согласно обвинительному заключению 26 июля 2016 года мужчина распивал спиртные напитки в компании трех мужчин и женщины в одной из деревень Невельского района. «На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обусловленных его индивидуальными психологическими особенностями, а также имеющимися у него психическими расстройствами, не исключающими вменяемость, у него возник преступный умысел – убить своих знакомых», - отмечается в документе. Он нанёс потерпевшим множественные удары топором, в результате которых наступила их смерть. После убийства мужчина скрылся с места преступления.

Дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании.