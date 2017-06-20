Мошенники взломали аккаунт женщины и обманули её сестру в Великих Луках

11:24, 21 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 июня местной жительнице в социальных сетях пришло сообщение от имени ее сестры, проживающей в Твери. Она попросила помочь ей с деньгами. Горожанка перечислила на указанный счет 4 тысячи рублей.

Через некоторое время великолучанка решила созвониться с сестрой. И выяснилось, что та никаких сообщений подобного рода она не отправляла. Судя по всему, неизвестные сумели взломать аккаунт женщины.

В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.