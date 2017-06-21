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Общество

Поминальную «Свечу памяти» зажгут в Пскове вечером 21 июня

21 июня в 21:00 в Пскове у Вечного огня и в Великих Луках на площади Ленина горожане смогут принять участие в акции «Свеча памяти» и зажечь свои поминальные свечи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, присоединиться  к акции «Свеча памяти» можно не выходя из дома. Достаточно 21 июня в 21:00 зажечь свою свечу в память о родных, прошедших Великую Отечественную войну. Фотографии свечи можно выложить в социальные сети с хэштегом #СвечаПамяти75, #СвечаПамяти2016, #СвечаНаОкне.

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

«Миллионы свеч памяти 22 июня в окнах домов и на военных мемориалах это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества, и поэтому акция «Свеча памяти» проходит в десятках стран мира. В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». В рамках подготовки акции для школьников проводятся Уроки Мужества с изготовлением памятных свечей и другие мероприятия, связанные с установлением судеб павших за Отечество участников войн и военных конфликтов, увековечиванием их памяти, гражданским религиозным поминовением, заботой о ветеранах, уходом за мемориалами и военными захоронениями, изучением исторического и мемориального наследия популяризацией примеров героического подвига и беззаветного служения на фронте и в тылу, авто- и мотопробеги», - отмечают организации акции.

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