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Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках

В среду, 21 июня, губернатор Андрей Турчак и председатель областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов проводят в Великих Луках встречу с победителями и участниками процедуры предварительного голосования в южных муниципалитетах региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Когда мы планировали эту встречу, первоначально собирались встречаться с победителями праймериз, но сознательно поменяли формат и собрали не только победителей, но и тех кто принимал участие в ходе предварительного партийного голосования», - подчеркнул глава региона.

Андрей Турчак отметил, что внимательно отслеживал ход предварительного голосования, дебаты, те вопросы и темы, которые на них звучали. Он предложил обсудить выявленные в ходе дискуссий и встреч участников праймериз с населением вопросы и проблемы.

Напомним, 10 сентября состоятся выборы депутатов Псковской и Великолукской городских Дум, глав семи муниципалитетов района, а также депутатов районных Собраний.

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