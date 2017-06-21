14-19 градусов тепла ожидается в Псковской области 22 июня

12:15, 21 июня 2017, ПАИ

22 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью +6…+11, днем: +14…+19.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.