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14-19 градусов тепла ожидается в Псковской области 22 июня

22 июня на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью +6…+11, днем: +14…+19.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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