При покупке велосипеда в интернете псковичка лишилась 6 тысяч рублей

11:55, 21 июня 2017, ПАИ

При покупке велосипеда в интернете псковичка лишилась 5,8 тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушка заказала велосипед на одном из сайтов, перечислила за него деньги, однако двухколесную машину так и не получила. Сайт также исчез. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Пскович заинтересовался в социальных сетях объявлением о продаже педали эффектов для электрогитары. В ходе телефонного разговора «продавец» предложил псковичу перечислить 9 тысяч рублей, что тот и сделал. Но после этого на контакт с покупателем выходить перестал. Полиция проводит проверку по этому факту.