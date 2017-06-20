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После визита в гости великолучанка лишилась кошелька

После визита в гости великолучанка лишилась кошелька, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жители, подозреваемый в краже денег.

По имеющимся данным, женщина пришла в гости к своему 41-летнему знакомому в дом по улице Зверева. В результате она лишилась кошелька с деньгами в сумме семь тысяч рублей.

Вором оказался знакомый потерпевшей ранее уже судимый  за кражу. Проводится проверка.

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