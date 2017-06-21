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Листерии нашли в псковской колбасе тверские специалисты

Проверку на микробиологические нормативы безопасности не прошел образец произведенной в Псковской области колбасы с сыром, поступивший в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. В нем обнаружены листерии, сообщает сайт vedtver.ru.

Отбор пробы продукции осуществлялся инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в одном из супермаркетов Пскова.

Сведения о  нарушений требований Технического регламента Таможенного союза направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе раннего оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

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