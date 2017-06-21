21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник

13:07, 21 июня 2017, ПАИ

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk 20 июня курсировал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, отслеживающие передвижения военной авиации, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии в Средиземноморье, пролетев над территориями Франции и Германии, а затем находился в воздушном пространстве Эстонии.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров, он мог наблюдать на большую глубину за действиями сил и средств противовоздушной обороны России в регионе. Отмечается, что аппарат RQ-4A Global Hawk не раз использовался для проведения разведки вблизи территорий самопровозглашенных республик Донбасса, а также применялся в Ливии для нанесения авиаударов по целям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Аппарат может находиться в воздухе 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тысяч метров.