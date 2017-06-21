0
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
12:30
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
11:18
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
10:53
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
10:00
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
09:18
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
08:21
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
Еще новости
Общество

Уникальная научно-практическая конференция с участием английских врачей пройдет в Пскове

22-23 июня в Псковской областной клинической больнице состоится научно-практическая конференция с международным участием с уникальной для Северо-Запада программой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первый день конференции пройдут практические мастер-классы с онлайн-трансляцией для всех желающих. Во время мастер-классов ведущие специалисты Великобритании и России проведут уникальные операции. Для просмотра онлайн-трансляции необходимо быть зарегистрированным пользователем портала www.endotraining.ru.

23 июня в 9:30 состоится торжественное открытие конференции. С приветственным словом выступят председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов и главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков. О современных медицинских технологиях в клинической практике, о сердечно-сосудистой хирургии, ее состоянии и перспективах развития расскажет профессор ФГБУ «СЗФМИЦ» имени В. А. Алмазова Минздрава России Михаил Гордеев.

На секциях конференции ведущие специалисты Лондона и России обсудят вопросы нейрохирургии, хирургии, химиоэмболизации и МРТ. Отдельная дискуссия будет посвящена проведенной в марте в Пскове экстренной уникальной операции на аорте внутрисосудистым доступом. Тогда в медицинское учреждение поступила пациентка в тяжёлом состоянии после ДТП. Открытым способом операцию провести было невозможно, в регионе нет аппарата искусственного кровообращения, а транспортировать пациентку в Санкт-Петербург было опасно - счёт шёл на часы. Поэтому было принято решение провести операцию внутрисосудистым доступом. Принять участие в обсуждении планирует и сама пациентка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 2
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня 2017
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
21 июня 2017
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
21 июня 2017
Спецназ ЗВО ликвидировал условных террористов в Псковской области
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки
21 июня 2017
Ковчег с частицами святых мощей 54 мучеников прибыл в Великие Луки 1
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня
20 июня 2017
Схема движения автобусов изменится в Пскове 22 июня

Идет загрузка...