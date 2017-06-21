Уникальная научно-практическая конференция с участием английских врачей пройдет в Пскове

13:25, 21 июня 2017, ПАИ

22-23 июня в Псковской областной клинической больнице состоится научно-практическая конференция с международным участием с уникальной для Северо-Запада программой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первый день конференции пройдут практические мастер-классы с онлайн-трансляцией для всех желающих. Во время мастер-классов ведущие специалисты Великобритании и России проведут уникальные операции. Для просмотра онлайн-трансляции необходимо быть зарегистрированным пользователем портала www.endotraining.ru.

23 июня в 9:30 состоится торжественное открытие конференции. С приветственным словом выступят председатель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов и главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков. О современных медицинских технологиях в клинической практике, о сердечно-сосудистой хирургии, ее состоянии и перспективах развития расскажет профессор ФГБУ «СЗФМИЦ» имени В. А. Алмазова Минздрава России Михаил Гордеев.

На секциях конференции ведущие специалисты Лондона и России обсудят вопросы нейрохирургии, хирургии, химиоэмболизации и МРТ. Отдельная дискуссия будет посвящена проведенной в марте в Пскове экстренной уникальной операции на аорте внутрисосудистым доступом. Тогда в медицинское учреждение поступила пациентка в тяжёлом состоянии после ДТП. Открытым способом операцию провести было невозможно, в регионе нет аппарата искусственного кровообращения, а транспортировать пациентку в Санкт-Петербург было опасно - счёт шёл на часы. Поэтому было принято решение провести операцию внутрисосудистым доступом. Принять участие в обсуждении планирует и сама пациентка.