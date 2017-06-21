В Пскове открылась булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината

13:28, 21 июня 2017, ПАИ

В Пскове начала работу булочная-кондитерская Псковского хлебокомбината. 21 июня состоялось её торжественное открытие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель хлебокомбината Виктор Почернин приветствовал гостей, отметив поддержку предприятия со стороны горожан. «Мы всегда готовы радовать вас качеством продукции и благодарны вам за то, что вы с нами», - обратился Виктор Почернин к гостям праздника.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил значимость Псковского хлебокомбината в жизни города, продукция предприятия известна и за пределами Пскова и Псковской области. Он вручил Виктору Почернину приветственный адрес от имени главы города и памятный сувенир.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Леонид Кириллов зачитал приветственный адрес от имени первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Слова благодарности в адрес руководства Псковского хлебокомбината звучали от представителей Городского совета ветеранов войны и труда. «Предприятие оказывает постоянную поддержку наших мероприятий, предоставляют подарки к праздникам», - рассказали ветераны.