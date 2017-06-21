Александр Котов назвал три «заповеди» избирательных кампаний
Делегатов форума участников предварительного голосования партии «Единая Россия» города Великие Луки и южной зоны Псковской области, который состоялся 21 июня, поприветствовал секретарь регионального отделения партии Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
А. Котов поблагодарил участников праймериз за участие в процедуре предварительного голосования и поздравил его победителей.
Он отметил, что партия «Единая Россия» по-прежнему готова следовать трем «заповедям» избирательных кампаний: открытость, конкурентность и легитимность. «От нас зависит будущее региона и каждого отдельного района, поэтому давайте все вместе поработаем. У нас есть все, чтобы победить и получить большинство в представительных органах местного самоуправления», — напутствовал коллег секретарь регионального отделения.