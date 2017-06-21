0
11:21
Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
19:52
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
19:07
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
19:05
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
13:19
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
11:18
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным
10:24
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
Еще новости
Политика

Александр Котов назвал три «заповеди» избирательных кампаний

Делегатов форума участников предварительного голосования партии «Единая Россия» города Великие Луки и южной зоны Псковской области, который состоялся 21 июня, поприветствовал секретарь регионального отделения партии Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

А. Котов поблагодарил участников праймериз за участие в процедуре предварительного голосования и поздравил его победителей.

Он отметил, что партия «Единая Россия» по-прежнему готова следовать трем «заповедям» избирательных кампаний: открытость, конкурентность и легитимность. «От нас зависит будущее региона и каждого отдельного района, поэтому давайте все вместе поработаем. У нас есть все, чтобы победить и получить большинство в представительных органах местного самоуправления», — напутствовал коллег секретарь регионального отделения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Победительница праймериз «Единой России» Татьяна Фомченкова: Я чувствую в себе силы помочь Великим Лукам Делегат форума «ЕР»: В нынешней избирательной кампании много новых идейных людей Александр Котов назвал три «заповеди» избирательных кампаний Андрей Турчак призвал кандидатов «Единой России» провести предстоящую кампанию в общении с избирателями Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы На выборах в Псковскую гордуму на 5 участках опробуют систему ускоренного ввода бюллетеней Владимир Кротов: Проблема с СНТ на выборах в Псковскую гордуму касается 18-20 человек ТИК Пскова зарегистрировала первого кандидата на выборы депутатов Псковской городской Думы На выборы в Псковскую гордуму «Справедливая Россия» выдвинет кандидатов, «готовых выдерживать трудности»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
21 июня 2017
Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
20 июня 2017
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму 5
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
20 июня 2017
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
20 июня 2017
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
20 июня 2017
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье 8
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным
20 июня 2017
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным 1
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
20 июня 2017
ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области
20 июня 2017
Александр Егоров станет первым заместителем начальника Управления внутренней политики администрации области 3

Идет загрузка...