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Международный фестиваль «Река Великая» откроется в Опочке 30 июня

С 30 июня по 1 июля в Опочке состоится III международный фестиваль «Река Великая». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фестиваль посвящен возрождению и дальнейшему развитию культурных, исторических традиций Северо-Запада России, сохранению добрососедских отношений с жителями приграничных территорий, решению экологических проблем и является постоянно действующей площадкой для общения, установления новых контактов, различных связей между народами.

Фестиваль проводят администрации Опочки и района, Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации региона, Государственного комитета Псковской области по культуре.

Его девиз: «Без памяти - нет традиций, без традиций - нет культуры, без экологии – нет жизни». Программа фестиваля рассчитана на все возрастные категории участников и зрителей.

Деловая часть состоит из заседаний «круглого стола», рабочих встреч делегаций, участников по обмену опытом и установлению новых контактов.

В развлекательной части - тематические презентации, мастер-классы народных умельцев, ярмарка «Город мастеров», выставки-продажи изделий народных ремесел, дегустации блюд национальной кухни, анимационные программы для детей, театрализованные представления, спортивные соревнования, концерты артистов из стран-участниц фестиваля, дискотеки с участием диджеев России, Белоруссии и Латвии.

«Приглашаем участников, партнеров, спонсоров принять участие в фестивале и внести свой вклад в его развитие», - обратились орагниазаторы мероприятия. Контактные телефоны 8(81138)2-14-68; +79113793432, +79113804272.

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