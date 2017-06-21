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Общество

8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги

8 тысяч жителей Псковской области имеют задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщили руководителье УФССП по региону Сергей Колесников 21 июня на совещании по отопительному сезону, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом, как отметил главный судебный пристав региона, насчитывается 15 тысяч дел, поскольку у отдельных псковичей образовался не один долг, а несколько.

Сергей Колесников также рассказал, что в производстве у приставов находятся дела на 220 млн, окончены дела на 58 млн рублей. В этом году удалось взыскать 48 млн рублей.

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