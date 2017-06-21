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К 1 июля муниципалитеты Псковской области должны представить планы по подготовке к отопительному сезону

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов поручил главам муниципалитетов региона к 1 июля представить финансовые и технические планы по подготовке к отопительному сезону. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с посвященного проблемам ЖКХ совещания, которое проходит сегодня, 21 июня.

«Все мы находимся в режиме жесткой экономии, но экономить на подготовке к отопительному сезону нельзя», - подчеркнул он. По словам заместителя губернатора, администрация области рассматривает возможность выделения дополнительных денежных средств муниципалитетам на эти цели. «После того, как будут представлены планы и мы поймем, что кому-то из районов не хватает средств, мы будем с каждым индивидуально рассматривать возможные варианты, точечно», - пояснил он.

Александр Кузнецов отметил, что предыдущий отопительный сезон прошел «в штатном режиме, без особых нарушений». «Хочу вас поблагодарить и пожелать, что бы и следующие сезоны проходили без эксцессов», - обратился он к представителям муниципалитетов.

В рамках совещания, по его словам, также будут обсуждены вопросы, касающиеся создания комфортной городской среды, а также вопросы переселения из ветхого жилья и программу капремонта. 

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