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Общество

Глава Локнянского района поспорила с главным судебным приставом региона

Глава Локнянского района Нина Степанова утверждает, что судебные приставы не ведут в муниципалитете никакой работы, и лично она не может поставить им за работу даже «двойку». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила сегодня, 21 июня, в ходе совещания по вопросам ЖКХ в администрации региона, когда речь зашла о долгах граждан за коммунальные услуги и деятельнсоти приставов по их истребованию.

Руководитель региональной службы судебных приставов Сергей Колесников в ответ поинтересовался, встречалась ли глава с руководителем местного подразделения ведомства. «До вас дозвониться даже невозможно!» ответила Нина Степанова. «Хотите, в понедельник я приеду в Локню и мы вместе проведем там рейд? А критиковать легко. Обратились бы ко мне, у меня есть приемные часы», - заметил Сергей Колесников.

Однако главу района это не успокоило. «Я рада, что вас наконец-то увидела в лицо. Вы не удосужились и главе района ответить. Глава района - не «каждый», можно и ответить!» - добавила она. 

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