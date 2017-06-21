Сотрудники трех организаций в Стругокрасненском районе наказаны за нарушение закона об охране лесов от пожаров

16:02, 21 июня 2017, ПАИ

В Стругокрасненском районе должностные лица трех организаций привлечены к административной ответственности за нарушение закона об охране лесов от пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Специалисты обследовали земельные участки, граничащие с лесным фондам, и выявили нарушения Правил противопожарного режима в деятельности МП «Жилищно-коммунальное хозяйство», Стругокрасненской межрайонной больницы и ГБУ «Псковавтодор».

Установлено, что этих участках не была обеспечена уборка пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, бытового мусора, сухой растительности.

