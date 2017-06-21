0
16:39
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
16:20
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
14:46
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
12:30
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
11:18
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
10:53
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
Еще новости
Общество

Росгвардия напоминает псковичам о необходимости пройти перерегистрацию разрешений на оружие

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЛЛР) отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости своевременного обращения в подразделения центра ЛЛР для перерегистрации имеющегося оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через Портал государственных услуг.

 Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
21 июня 2017
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
21 июня 2017
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня 2017
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 5
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ
21 июня 2017
Андрей Царёв занял пост в новом составе Общественной палаты РФ 1
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию
21 июня 2017
21 июня опоздавшие сдают ЕГЭ по литературе, физике, химии и обществознанию

Идет загрузка...