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Экономика

Погашение задолженности за газ и электроэнергию обсудили в Псковской области

По данным на 1 июня в Псковской области задолженность за газ составила 835 млн рублей. Об шла речь 21 июня на совещании, посвященном отопительному сезону, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель газовой отрасли озвучил, что губернатор утвердил график погашения этой задолженности, в том числе в июне планировалось внести 140 млн рублей, однако график недовыполнен на 102 млн. «Текущие платежи оплачиваются. По газу давайте сакцентируем внимание на том, что в первом отчетном периоде он выполнен. Наша задача - его выполнять, другого мы себе позволить не можем», - отреагировал заместитель главы региона Александр Кузнецов и добавил, что от этого зависит и газификация, и стройплощадки. «Предлагаю следующую неделю посвятить тому, чтобы закрыть этот график», - сказал вице-губернатор.

В свою очередь энергетики сообщили о задолженности в размере 352 млн рублей. Основной должник за потребленную электроэнергию в Пскове — МП «Горводоканал». Также большой долг имеют Печорские, Стругокрасненские, Островские и Невельские теплосети, Великолукский водоканал, предприятие ЖКХ в Плюссе. «Начало отопительного сезона не за горами, хочу обратиться к глава районам и призвать изыскать средства и погасить долги», - резюмировал выступающий.

Александр Кузнецов поручил составить соответствующие графики, рассмотреть возможность погашения задолженности за счет сетей, которые находятся на балансе муниципалитетов, и за счет бесхозяйного имущества. 

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