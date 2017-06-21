38-летний великолучанин украл забытый девушкой телефон

16:16, 21 июня 2017, ПАИ

38-летний великолучанин украл забытый девушкой телефон, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в магазине на улице Вокзальной 26-летняя горожанка во время примерки обуви случайно оставила на стеллаже свой мобильный телефон. Когда же покупательница вспомнила о нем, то найти телефон не смогла и обратилась за содействием к стражам порядка.

Полицейские провели необходимую работу и установили личность подозреваемого. Выяснилось, что оплошностью девушки воспользовался гражданин, 1979 года рождения, в прошлом судимый. Похищенное изъято. Проводится проверка.