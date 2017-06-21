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Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски

«Большая часть элементов прочные, сделаны на века, но требуют ремонта и покраски. Убрать стоит лишь то, что невозможно восстановить», - заявил глава Пскова Иван Цецерский по итогам встречи с жителями округа № 5, от которого он избран в Псковскую городскую Думу.

Двор, образованный домами по переулку О. Зобова, 11а, 13, 19 включен в план установки детских площадок на 2017 год. Осмотрев существующую площадку, Иван Цецерский предложил дополнить ее современными элементами. В рамках выделенного финансирования жителям предложено установить дополнительно песочницу и универсальный спортивно-игровой комплекс.

Жители также обратились с просьбой обустроить ограждение небольшого футбольного поля для обеспечения безопасности как подростков, так и детей младшего возраста.

В пятидневный срок жителей ознакомят с каталогом игровых элементов, окончательное решение будет оформлено протоколом собрания собственников и передано в работу.

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