Елена Бибикова прокомментировала региональные меры поддержки пенсионеров

16:33, 21 июня 2017, ПАИ

Региональные меры социальной поддержки граждан старшего поколения обсудили участники круглого стола «Реализация стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ и стратегии развития пенсионной системы», который состоялся в Ярославле. Во встрече приняла участие член Совета Федерации Елена Бибикова, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

Как отметила сенатор, стратегия действий в интересах старшего поколения предусматривает различные направления социальной поддержки пожилых людей, независимо от их возраста, места проживания и нуждаемости в помощи. «Практическое выполнение целей и задач стратегии требует межведомственного взаимодействия на всех уровнях власти а так же активного вовлечения самих граждан и их семей. Только тогда мы сможем говорить о формировании общества всех возрастов, о ценности любой человеческой жизни», - подчеркнула Елена Бибикова.

«Пенсия - основной источник доходов граждан старшего поколения, но сейчас в стране намечается устойчивая тенденция роста занятости пенсионеров», - сказала сенатор. По ее мнению, это очень важно для экономики страны из-за непростой демографической ситуации и постоянного сокращения трудовых ресурсов.

«В то же время, стимулирование занятости граждан пожилого возраста имеет огромное значение для их социализации и интеграции в жизнь общества»,- сообщила парламентарий.

Прекрасным примером практической социальной работы с пенсионерами Елена Бибикова назвала межрегиональный многопрофильный лагерь для пожилых «Второе дыхание», который работате в Ярославской области шесть лет. За эти годы 400 жителей региона старшей возрастной группы стали участниками 6 смен, создали 7 действующих клубов по интересам и написали 14 проектов, получивших государственную финансовую поддержку. Путями продления активного долголетия участники лагеря считают волонтерство, самозанятость и участие в общественной и политической жизни.

В ходе дискуссии были обозначены необходимые первоочередные меры: преодоление негативных стереотипов при приеме на работу, развитие надомной, временной и гибкой занятости граждан старшего поколения, совершенствование организации профессионального обучения.