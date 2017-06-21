Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
22 июня в 15:00, в годовщину начала Великой Отечественной войны, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» станет заведующая историческим отделом Псковского музея-заповедника Елена Сухова.
В июне 1941 года, после оступления советских войск из Прибалтики, Псков стал первым крупным российским городом, принявшим на себя удар противника. Гитлеровское командование отводило Пскову особое место, называя «ключом к парадным дверям Ленинграда». Что происходило в Пскове в день объявления войны, как горожане готовились к обороне, куда упала первая бомба — свои вопросы гостю проекта можно оставить на странице трансляции ПАИ-live