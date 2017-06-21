0
18:41
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
18:18
Вера в сбитень
17:13
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
16:39
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
16:20
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
14:46
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Еще новости
Общество

Исторический ПАИ-live начнется 22 июня

22 июня в 15:00, в годовщину начала Великой Отечественной войны, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live из отеля «Покровский» станет заведующая историческим отделом Псковского музея-заповедника Елена Сухова.

В июне 1941 года, после оступления советских войск из Прибалтики, Псков стал первым крупным российским городом, принявшим на себя удар противника. Гитлеровское командование отводило Пскову особое место, называя «ключом к парадным дверям Ленинграда». Что происходило в Пскове в день объявления войны, как горожане готовились к обороне, куда упала первая бомба — свои вопросы гостю проекта можно оставить на странице трансляции ПАИ-live

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО) Начался ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА) ПАИ-live с Владимиром Кротовым из «Покровского» начнется в 15:00 Сигнал из центра: ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ВИДЕО) Дополнительный офис МФЦ откроется в «Акваполисе» Донабор специалистов будет проведен в Многофункциональном центре Псковской области Начался ПАИ-live c Джамилем Хиндристанским (ЭФИР ЗАВЕРШЕН) «Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00 Псковским пожарным приходится ругаться с водителями, не уступающими им дорогу Два правила пожарных озвучил гость ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
21 июня 2017
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
21 июня 2017
Александр Козловский: Несмотря на непростую финансовую ситуацию, Северный обход будет реализован
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски
21 июня 2017
Иван Цецерский о псковских детских площадках: Сделаны на века, но требуют ремонта и покраски 1
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня 2017
8 тысяч жителей Псковской области задолжали за коммунальные услуги
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
21 июня 2017
Глава псковской ГИМС: В организованных местах отдыха гибель людей не зафиксирована
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства
21 июня 2017
Генподрядчик Северного обхода подготовил расчеты финансирования по сохранению темпов строительства 5

Идет загрузка...