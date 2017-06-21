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Восточные ценности попытались вывезти из Псковской области под видом лома металлов

Псковская таможня обнаружила, что при декларировании на Погарском таможенном посту Брянской таможни товара «лом на основе меди и цинка» по таможенной процедуре «экспорт» декларант представил недостоверные сведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В товаросопроводительных документах, представленных на таможенном посту МАПП Бурачки в Себежском районе, значился товар «лом латуни», который перемещался в Шотландию.

Обнаружено, что среди товара, представляющего собой лом изделий из металла желтого цвета (трубы, вентили, фитинги, части замков, фурнитуры, части приборов, узлов, агрегатов устройств и механизмов, части изделий хозяйственно-бытового наименования), находятся и другие предметы.

Согласно заключению таможенной экспертизы, восемь предметов относятся к категории культурных ценностей как предметы декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад; они подпадают под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Все восемь предметов созданы в Южной Азии в середине прошлого века. Речь идет о четырех вазах, украшенных орнаментом в восточном стиле, декоративном панно с изображением антропоморфных и зооморфных мотивов, турке (джезва), украшенной цветочно-растительным орнаментом и двух блюдах. Предметы изъяты.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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